Manchester United-Ten Hag la resa dei conti: addio sempre più vicino, via al casting per il nuovo allenatore

Ilsi prepara ad un'estate letteralmente di fuoco con una rivoluzione tecnico tattica pronta ad essere messa in atto nel corso dell'estate e che, inevitabilmente, partirà e passerà da quello che sarà il futuro della panchina.ha avuto un sussulto importantissimo con la vittoria della FA Cup conquistata nel derby vinto 2-1 contro i rivali cittadini del Manchester City, ma il suo futuro sembra ormai segnato al punto che, con le ultime dichiarazioni pubbliche, stanno volando addirittura gli stracci.La vittoria del titolo, il secondo in due anni da quando siede sulla panchina dei Red Devils è bastato a far sbottare il manager olandese che non ha avuto mezzi termini nel criticare la gestione del club negli ultimi due anni. "Due trofei in due stagioni e tre finali giocate... non male.trofei, perché è questo quello che faccio io" è stata la prima frecciata a cui ha anche aggiunto: "SOra siamo più forti, ma non siamo ancora dove vorremmo essere".

In casa Manchester United sta però cambiando tutto e l'uomo a cui tutti guardano èche da febbraio è entrato come socio di minoranza avendo acquistato il 25% delle quote del club, ma avendo ottenuto anche il ruolo di responsabile di questo periodo di transizione. E il numero uno di, la sua società, vuole una svolta anche in panchina. Non bastano quindi quei due trofei, almeno ad oggi, per cementare la panchina di Ten Hag a

E nelle ultime due settimane sono stati tanti i colloqui e i contatti che il Manchester United ha portato avanti con diversi allenatori.attuale allenatore dell'Ipswich Town in Championship è stato il primo. Dopo di lui ci sono stati summit con i rappresentati diche lascia il Chelsea, e diche ha lasciato il Bayern Monaco. Infine gli ultimi nomi sono quelli di, danese attualmente al Brentford e di, che invece si è svincolato dal Brighton. Tanti nomi, un'unico obiettivo: dare il via a una nuova era in casa Man United.