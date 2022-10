Il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con l'Omonia: "Martial non si è allenato, vedremo come si evolverà la situazione per domenica. Maguire è assente, così come Van de Beek e Wan-Bissaka".



EUROPA LEAGUE - "Ho detto ai giocatori settimana fa, prima della pausa, che sarebbe importante vincere il girone. Vogliamo vincere tutte le gare, vogliamo evitare di chiudere al secondo posto".



RONALDO - "Voglio supportarlo nel miglior modo possibile. Voglio ottenere il meglio da lui, ora è in forma è sono contento. All'inizio è stato proprio questo, ovvero la mancanza di forma, a frenarlo. È la dimostrazione, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che nessuno puoi saltare la preparazione estiva".