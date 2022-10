Guardare il mondo a testa in giù. Privilegio per pochi. La rovesciata è un gesto calcistico entrato nell’immaginario collettivo degli amanti del pallone. Film, figurine, pubblicità. In Serie A l’ultimo è stato Mattia Destro, ma prima di lui tanti illustri colleghi hanno fatto centro in acrobazia, riscrivendo le leggi della fisica. Questione di prospettive, per far sognare milioni di tifosi. Nella classifica di questa settimana, proviamo a mettere insieme le più iconiche.



LA TOP 10 DELLE ROVESCIATE PIÙ BELLE: GUARDA LA GALLERY