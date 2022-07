Erik ten Hag, tecnico del Manchester United, ha parlato a The Athletic del futuro di Cristiano Ronaldo: "Non è in vendita. Ho programmato con lui e non vedo l'ora di lavorare con lui. La situazione è sempre la stessa. Sono ben informato, ha anche un'opzione per un'altra stagione. Ronaldo può restare anche oltre questa stagione? Sì".



DE JONG - Ten Hag ha parlato anche di Frenkie de Jong: "Stiamo cercando un giocatore che possa giocare nel vertice basso di centrocampo, ma deve essere quello giusto".