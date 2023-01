Il Manchester United non vuole e non può fare a meno del suo bomber Marcus Rashford. Su di lui c'è l'attenzione del Paris Saint-Germain, che vorrebbe convincere il giocatore a trasferirsi al Parco dei Principi. Non è d'accordo Erik Ten Hag, che in un'intervista riportata dal Telegraph ha dichiarato: "Penso che Marcus sappia che il Manchester United è la sua squadra e che qui sta esprimendo il suo calcio migliore. Questa squadra è costruita per lui e per esaltare le sue qualità. Penso che se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi abbiamo bisogno di lui". Per il tecnico olandese, dunque, il progetto dei Red Devils non può prescindere dall'attaccante inglese.