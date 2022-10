"Domani faremo i conti". Detto, fatto. Al termine della partita vinta mercoledì sera a Old Trafford contro il Tottenham di Conte, l'allenatore del Manchester United, Ten Hag aveva risposto così alle domande dei giornalisti su Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese aveva lasciato la panchina prima del triplice fischio finale dell'arbitro.







LA PUNIZIONE - Ora i Red Devils hanno diramato un comunicato ufficiale, annunciando la misura punitiva nei suoi confronti: "Cristiano Ronaldo non farà parte del gruppo dei convocati per la partita di Premier League di sabato contro il Chelsea".

Il club inglese non lo specifica, ma pare che l'attaccante portoghese non si allenerà nemmeno insieme al resto della prima squadra almeno in questi giorni.