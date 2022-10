Prosegue la 12ª giornata di Premier League con altri cinque incontri in questo mercoledì. Quattro di questi si giocano alle 20.30: il Chelsea di Potter va a caccia della quinta vittoria consecutiva in casa del Brentford, mentre il Liverpool, dopo la vittoria sul City, gioca ancora ad Anfield contro il West Ham; allo stesso orario il Newcastle cerca punti europei contro l'Everton, mentre il Bournemouth affronta il Southampton terzultimo.



Alle 21.15 il big match: il Manchester United di Ten Hag se la vede con il Tottenham di Conte in uno scontro diretto per la Champions League, in caso di vittoria i Red Devils aggancerebbero gli Spurs.