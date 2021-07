Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha rinnovato il suo contratto con i Red Devils fino al 2024, con opzione per la stagione successiva. Ad annunciarlo è stato lo stesso club inglese con il seguente comunicato: "Ole Gunnar Solskjaer ha firmato un nuovo contratto con il Manchester United che lo vedrà al club almeno fino al 2024, con opzione per un altro anno2-



LE PAROLE - Queste le parole del norvegese al sito ufficiale: "Tutti conoscono il sentimento che provo per questo club e sono felice di aver firmato questo nuovo contratto. E' un momento importante per il Manchester United, abbiamo costruito una squadra con un buon equilibrio tra giovani e giocatori esperti che hanno fame di successo. Ho un fantastico staff e siamo tutti pronti a fare il prossimo passo nel nostro viaggio. Il Manchester United vuole vincere grandi trofei ed è quello per cui tutti stiamo lottando. Siamo migliorati, dentro e fuori dal campo, e questo continuerà nelle prossime stagioni. Non vedo l'ora di scendere in campo in un Old Trafford pieno e iniziare questa stagione".