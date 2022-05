Cristiano Ronaldo potrebbe continuare la sua avventura con il Manchester United a lungo. Il nuovo allenatore Erik Ten Hag, infatti, avrebbe dato l'ok per non separarsi dal fuoriclasse portoghese il cui contratto scadrà il 30 giugno 2023 e ci sarebbe anche la possibilità di prolungare il suo legame per un altro anno. Lo riporta fichajes.net.