Sono giorni concitati per il Manchester United. L'allenatore ten Hag ha espresso le sue perplessità sul mercato finora portato avanti dai Red Devils. "Ci servono più opzioni, dobbiamo rinforzare la nostra squadra, stiamo cercando nuovi giocatori ma dobbiamo scegliere quelli giusti per noi. Ronaldo? Stiamo osservando la sua situazione ma non siamo preoccupati”.