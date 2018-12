Manchester United e Arsenal alle 21 sono pronte ad affrontarsi a Old Trafford. E a suo modo è già una sfida storica. Il motivo? 33 anni dopo non ci sarà, in panchina, uno tra Ferguson e Wenger. Il francese ha lasciato la scorsa stagione, con Emery che ha raccolto la sua eredità: l'ultima volta fu il 21 dicembre 1985, quando lo United era allenato da Ron Atkinson e i Gunners da Peter Hill-Wood. L'anno dopo arrivò Sir Alex Ferguson.