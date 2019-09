Arsene Wenger, ex manager dell'Arsenal, parla a Bein Sports, aprendo, clamorosamente, a un futuro al Manchester United: "La panchina del Manchester United è un sogno per qualsiasi allenatore. O almeno, per qualsiasi allenatore che abbia coraggio e fiducia in se stesso. Credo che lo United abbia bisogno di almeno quattro nuovi giocatori, ma vedo una squadra capace di affrontare una sfida. Non sono male come molti pensano, è una squadra che ha bisogno di essere allenata e guidata. E con quattro nuovi innesti, può competere per qualsiasi trofeo. Ripeto, la panchina dello United è un sogno per chiunque. E io ho coraggio e fiducia in me stesso. E ho idee…".