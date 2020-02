Odion Ighalo, nuovo attaccante del Manchester United, parla della trattativa che lo ha portato, nelle ultime ore del mercato di gennaio, a vestire la maglia dei Red Devils: "Alle 23 ero a Shanghai e il mio agente mi ha chiamato per dirmi che il Manchester United mi voleva, così mi sono alzato per andare a trovare un traduttore che mi permettesse di parlare con i dirigenti. Ho detto loro che vestire questa maglia era quello che volevo. Il mio agente mi ha informato che avrei dovuto abbassarmi lo stipendio per tornare in Europa, ma non mi interessava, gli ho detto: "Fai in modo che possa firmare"".