Il Manchester United avrebbe potuto acquistare Harry Maguire per soli 4 milioni già nell'estate del 2013. Come rivela il Sun, David Moyes (all'epoca manager dei Red Devils) lo aveva proposto alla società, che però rifiutò di ingaggiarlo. L'estate scorsa lo stesso giocatore arrivò finalmente ad Old Trafford per la cifra record di 80 milioni di sterline.