Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, sogno di mercato della Juve, parla di José Mourinho dopo la vittoria per 5-1 sul campo del Cardiff: "Abbiamo vinto dei trofei con José e io voglio ringraziarlo per questo. Mi ha fatto migliorare come persona. Abbiamo lavorato, anche se non tutto è andato bene. Ma questo è il passato, e io voglio ringraziarlo per questo. La vittoria per 5-1? Siamo molto felici del fatto che la prima partita di un nuovo manager possa iniziare così. È importante ora continuare così".