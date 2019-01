Giuseppe Rossi, attaccante ex Fiorentina e Genoa, si sta allenando con il Manchester United per ritrovare forma e tornare appetibile sul mercato. Al centro sportivo dei Red Devils, Pepito ha incontrato Sir Alex Ferguson, con il quale ha scambiato una chiacchierata: "Ho fatto colazione con lui a Carrington l'altro giorno - ha rivelato Rossi a PA Sport - Stavamo parlando e lui ricorda ancora il pezzo del mio trasferimento al Villarreal. E' stato 11 anni fa e da quell'anno ci saranno stati centinaia di trasferimenti, e lui si è ricordato la cifra esatta. E' bello vederlo di buon umore e di vederlo qui in campo".