Ole Gunna Solskjaer è tornato al Manchester United, da allenatore. Ora c'è un altro grande ex che vuole rientrare ai Red Devils: Peter Schmeichel. Queste le parole del danese alla BBC: "Direttore sportivo? Qualcuno come me, che conosce molto bene il club dall'interno, che sa come è il club e cosa dovrebbe essere. Mi piacerebbe vedere qualcuno che ha giocato lì e che capisce il club, e può riportare parte della mentalità di Sir Alex Ferguson al club".