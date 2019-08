Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, parla in conferenza stampa, alla vigilia della prima giornata di Premier, in cui i Red Devils sfidano il Chelsea: "Romelu è felice e penso che la sua cessione abbia rappresentato un buona affare per tutti. Il suo sostituto? Credo che le chance per Greenwood sarebbero state poche andando a comprare un altro attaccante. E adesso che il mercato è finito siamo tutti più sollevati. Ora sappiamo esattamente su chi possiamo contare e siamo felici dei tre nuovi acquisti".