Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, parla in vista della sfida contro il Milan del prossimo 3 agosto: "Saremo vicini all'inizio del campionato a quel punto. La sfida contro il Milan a Cardiff sarà una buona occasione per provare i titolari in vista dell prima sfida di campionato. Dipenderà anche dal calendario e a quando giocheremo. Ci saranno solo 7 iorni dalla partita contro il Milan prima del debutto. Sarà una sfida vitale per provare gli ultimi automatismi in vista della nuova stagione".