Roberto Mancini, CT della Nazionale italiana, ha commentato così ai microfoni della Rai il pareggio per 0-0 tra Inghilterra e Italia: "Abbiamo avuto occasioni, forse più di loro ma sono stati bravi, è stata una buona gara, non era semplice".



TROPPI ERRORI - "Dobbiamo migliorare molto, soprattutto quando attacchiamo, abbiamo avuto delle occasioni ma non dobbiamo sbagliare. A volte sbagliavamo passaggi in uscita, un po' prossimativi ma fa parte del percorso di crescita".



SUL DEBUTTO DI GATTI - "Era un po' teso, dopo si è rilassato, sia lui che Esposito hanno fatto bene. Gnonto ha dato vivacità ma sono stati tutti bravi.



Poi in conferenza stampa: "Va a casa Florenzi (oltre Tonali squalificato, ndr). Non me l'aspettavo, pensavo andasse peggio ma dobbiamo lavorare ancora su tante cose perché la strada è ancora lunga e piena di insidie".