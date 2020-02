Nell'ambito di una serie di conferenze organizzate a Genova sul tema dello sport, ieri nel capoluogo ligure si è presentato un certo Roberto Mancini, uno che è discretamente conosciuto in Italia. L'attuale C.T. della Nazionale, e indimenticabile numero 10 della Sampdoria, ha ripercorso le tappe di una storia infinita:







"Mi dicono che se fossi andato a giocare in una grande, avrei vinto di più. Io dico che la cosa più grande che ho avuto nella vita è stata conoscere Paolo Mantovani. Probabilmente ho vinto un po’ meno in quella Samp, ma vincere qui e fare felice lui è stato troppo più bello. Era 50 anni avanti a tutti, ha costruito un qualcosa di unico e irripetibile. Sono rimasto quindici anni a Genova, e mi sarei fermato anche di più".



Nell'incontro con la stampa, non sono mancate anche le domande sulla Nazionale, dal momento che il Mancio ha seguito la partita tra Sampdoria e Napoli: "Se ho visto il gol di Quagliarella? Certo, ero allo stadio, sarebbe stato grave non notarlo. Insigne? Sì, ho visto tutto" ha confessato Mancini. ​Capitolo allenatori: "Boskov ed Eriksson sono quelli con cui ho avuto più rapporti, sono state le due persone più importanti per me. Boskov me ne ha dette tantissime, ci hanno fatto anche un libro con le sue frasi. Nella mia vita ho fatto tantissimi errori, ho incontrato persone in gamba che mi hanno aiutato e per questo motivo sono ancora qua. Ho fatto una buona carriera anche grazie alle persone che, quando c'era da bastonare, mi hanno bastonato".



Alcune domande hanno riguardato anche la Nazionale e la Serie A: "E' un bel campionato, sia in testa che in coda, speriamo continui così. Siamo riusciti a dare un'identità alla squadra, abbiamo una squadra che gioca bene e abbiamo fatto riavvicinare i tifosi alla Nazionale, questa è la cosa più importante".



Inevitabile anche la domanda su Vialli. Quando gli viene chiesto se l'ex bomber gli parla ancora della Sampdoria, dopo la trattativa naufragata per l'acquisto, Mancini letteralmente scappa con una battuta: "No, veramente, basta, ho già detto troppo" ha concluso il Mancio.