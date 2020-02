Il CT della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato un'intervista per il Corriere dello Sport. Tra i diversi argomenti trattati ha parlato dell'esonero di Ancelotti e di Napoli-Barcellona. Ecco alcune parole:



ANCELOTTI - "Un allenatore fuoriclasse. Con il Napoli è solo stato sfortunato. Non vanno messi in discussione i suoi valori, assolutamente".



NAPOLI-BARCELLONA - "Il Barcellona non è più una squadra di extraterrestri, però hanno pur sempre Messi, che giocando male può fare due gol, giocando bene anche quattro. All'andata il Napoli avrebbe meritato qualcosa in più, ma può ancora giocarsela".