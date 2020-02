Al termine della gara di ieri tra Napoli e Barcellona, il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha lasciato lo stadio San Paolo passando per la zona mista, dove usualmente si fermano alcuni giocatori per rilasciare alcune interviste ai giornalisti presenti.



Non si è fermato a parlare il presidente, ma ecco spuntare un retroscena svelato dal giornalista napoletano Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



"Ieri è passato in mixed zone De Laurentiis. Al suo arrivo i giornalisti spagnoli gli hanno chiesto riguardo l'ipotesi di un passaggio di Messi a Napoli. La sua reazione è stata particolare: ha sorriso senza dare una risposta".