Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini sta per prendere parola in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, in vista degli impegni contro Ucraina e Polonia, rispettivamente amichevole a Genova e Nations League a Chorzow. Intanto, Alessio Romagnoli, Danilo D'Ambrosio e Patrick Cutrone lasciano il ritiro per problemi fisici dopo gli esami strumentali: chiamati Lorenzo Tonelli della Sampdoria - reduce dal gol decisivo contro l'Atalanta - e Cristiano Piccini del Valencia.



Le dichiarazioni del tecnico degli Azzurri:



"Arrivato il momento di Barella? Sta dimostrando di avere delle qualità, è già la seconda volta che viene qui. Anche lui ha grande prospettiva, ha bisogno di tempo per cercare di migliorare. Solo il campionato può farlo crescere.



Critiche giuste dopo le prime partite? Io leggo poco i giornali, abbiamo intrapreso una strada e sapevamo che non sarebbe stato semplice. Abbiamo perso contro i campioni d'Europa schierando una squadra 'under-23 e mezzo'. Abbiamo schierato tutti i giocatori la scorsa volta, ma abbiamo comunque ricevuto critiche. Il nostro obiettivo è qualificarci per l'Europeo. La Nations League è meglio delle amichevoli, ma il nostro obiettivo rimane l'Europeo.



Convocazione di Giovinco? Sta facendo bene da diversi anni, ha 31 anni e volevamo vederlo dal vivo, come sta effettivamente. Non ha avuto possibilità di venire, ora c'è.



Vittorie in Champions League delle italiane? Ci fa piacere, quando vincono è importante. C'era qualche italiano.



Balotelli e Belotti? Questioni tecniche, non sono in un momento di forma straordinaria. Fanno parte di questo gruppo, quando torneranno al 100% non dovrebbero esserci problemi. In questi due anni, tuttii avranno possibilità di arrivare.



Nations League, pericolo retrocessione? L'unico problema potrebbe essere quello di andare al sorteggio per gli Europei, magari rischi di prendere squadre forti. Dobbiamo fare il massimo e cercare di arrivare primi, siamo ancora in ballo.



Convocazione di Allan? Non ne abbiamo mai parlato.



Marotta nel Club Italia? Faccio l'allenatore, non credo si sia messo a giocare (ride, ndr).



Mi aspetto che alcuni prendano in mano la Nazionale? Purtroppo la squadra non è andata al Mondiale, un po' di prestigio lo ha perso. Speriamo di fare un ottimo lavoro, abbiamo fatto dei cambiamenti.



Il nuovo sistema Football Integration Data? Una cosa rivoluzionaria, c'è stato un corposo investimento per tale database."