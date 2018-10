(Alessandro Bassi è anche su

La seconda metà degli anni'30 del '900 calcistico italiano può plasticamente essere rappresentata dal duello tra il Bologna e l'Ambrosiana-Inter, dominatrici del campionato con – rispettivamente – tre e due scudetti portati a casa. In particolare. Sì perchè nell'autunno del 1938 si conclude un processo iniziato in estate che porta alla promulgazione delle leggi razziali, fortemente antisemite, con le quali anche il calcio dovrà fare i conti.Durante l'egemonia juventina il Bologna passa nelle mani di Renato Dall'Ara, industriale reggiano nel campo tessile, con lui la buona stella rossoblu riprende a brillare come non mai, facendo impallidire il precedente Bologna di Arpinati, capace comunque di conquistare due scudetti e una Mitropa. Nell'estate del 1935 Dall'Ara chiama sulla panchina l'ungherese, di origine ebraica, Arpad Weisz che, prima dell'abbuffata juventina, aveva portato alla vittoria l'Ambrosiana nel primo campionato a girone unico, quello del 1929-30, quando lui di anni ne aveva soltanto 34, diventando così l'allenatore più giovane ad aver mai vinto uno scudetto. Nel 1930 trova anche il tempo di scrivere con Aldo Molinari un manuale Il giuoco del calcio che farà scuola e che proprio quest'anno è tornato alle stampe sorprendendo per la sua ancor fresca attualità. Dunque Dall'Ara lo chiama a guidare il suo Bologna, una squadra rinforzata da alcuni arrivi eccellenti che vengono valorizzati al massimo dall'ungherese.. Con lui in panchina il Bologna non solo pone fine al dominio juventino, ma è capace di vincere due scudetti consecutivi, nel 1935-36 sopravanzando di un punto la Roma e l'anno successivo distanziando la Lazio. Tanto è forte cheSì, proprio la presenza di una squadra dei “maestri” inglesi rende bene l'idea del livello del torneo, impreziosito anche dalla partecipazione dell'Austria Vienna, detentore della Mitropa Cup e dei campioni di Cecoslovacchia, Germania e Francia. È uno degli ultimi momenti di calma in Europa: con il 1938 il folle piano di Hitler inizierà ad essere messo in pratica prima con l'Anschluss nazista dell'Austria e poi con l'annessione di vasta parte della Cecoslovacchia, annessione permessa dalla Conferenza di Monaco del settembre 1938.Eh già, il 1938. Per l'Italia del pallone e non solo è l'anno del secondo trionfo mondiale a domicilio dagli odiati francesi. È in una giornata di fine estate del 1938 che tutto prende a precipitare anche in Italia, quando a Trieste il Duce anticipa il contenuto delle leggi della vergogna. Da quel momento la strada è tracciata e la via viene presa da tutta una Nazione. Già in luglio erano stati serviti tutti gli elementi per capire ciò che sarebbe accaduto da lì a poco.che pare aver sposato in pieno la causa ed ha il compito di far penetrare in Italia le assurde tesi antisemite naziste, portando una popolazione, quella italiana, tendenzialmente non razzista a diventarla. Due mesi più tardi,Siamo nel cuore della notte della ragione.Di Weisz per oltre 60 anni non se ne è saputo nulla. Tanto è potente la scelleratezza umana nell'ostinarsi a non voler ricordare. Se oggi conosciamo la sua tragica storia il merito è del giornalista bolognese Matteo Marani che nel 2007 per Aliberti pubblica Dallo scudetto ad Auschwitz nel quale per la prima volta viene ricostruita tutta la drammatica esperienza di Weisz.Raffaele Jaffe è un pioniere del calcio italiano. È un insegnante quando viene rapito dal demone del football e fonda nel 1909 una squadra di calcio a Casale Monferrato. Maglia nera con grande stella bianca sul petto.A nulla serve la sua conversione al cattolicesimo del 1927, le deliranti leggi razziali colpiscono anche Jaffe: viene arrestato nell'inverno del 1944 e internato per cinque mesi nel campo di Fossoli, prima di essere deportato ad Aushwitz e trovare lì la morte nell'agosto di quello stesso anno.. Quello stadio che però poco prima dei mondiali italiani del 1934 cambia la denominazione in “Partenopeo” iniziando in qualche modo quel processo di rimozione di ogni riferimento ebraico che verrà portato a compimento pochi anni più tardi. Anche di Ascarelli restano pochi ricordi e tanti, troppi silenzi. Nel 2017 esce per la casa editrice Giuntina il volume Presidenti scritto da Adam Smulevich dove vengono ricostruite le vite di Jaffe, Ascarelli e anche quella di Renato Sacerdoti.Da giovane Renato Sacerdoti è un convinto simpatizzante del fascismo, tanto che nel 1922 partecipa alla marcia su Roma. È dichiaratamente fascista, vuoi per convinzione, vuoi per convenienza, ma è anche ebreo. Quando il vento antisemita inizia a soffiare forte sull'Italia, su Roma, la notte di Natale del 1937 si converte al cattolicesimo ma non gli basta per scampare alle leggi razziali ed essere messo ai margini e perseguitato. Si salva dalla deportazione camuffandosi da prete e trovando rifugio in un convento, dove rimane sin quasi il termine della guerra.Nel 1938 ha iniziato la carriera da allenatore dei granata, ma i timori per la vita sua e dei suoi famigliari sono troppi, riesce dopo un viaggio avventuroso a rientrare in Ungheria, a Budapest, dove però nel 1944 non riuscirà a scampare all'arresto da parte dei nazisti. Rinchiuso, troverà una rocambolesca via di fuga e riuscirà a mettersi in salvo e – terminata la guerra – a riprendere la sua carriera nel mondo del calcio, a Torino in particolare.Il 17 novembre 1938 viene promulgato il Regio decreto n.1728 che fa diventare legge statale la delirante Dichiarazione sulla razza. Per gli ebrei in Italia non c'è più spazio. Non si possono sposare, non possono lavorare in ambiti statali, non possono frequentare le scuole. Weisz “scompare” prima. Circa un mese prima. Come detto già con ottobre la vita degli ebrei in Italia è segnata. Il 16 ottobreBruno Roghi dalle colonne de La Gazzetta dello Sport del 17 ottobre così conclude:“(...) Una nota, per finire, anzi una voce che diamo per dovere di cronaca, senza metterci niente del nostro (salvo l'impressione che la voce sia fondata). Pare che Felsner, già allenatore del Milan, debba far presto le sue valige per Bologna.”Non viene neppure mai nominato Weisz, né in quell'articolo né negli articoli dei giorni precedenti, l'opera di rimozione è già iniziata, ma, che a sua volta ripiegherà per alcuni anni in Olanda dove troverà modo di fare ottimo calcio prima di essere deportato ad Aushwitz e lì morire a fine gennaio del 1944.Arpad Weisz, l'uomo dei grandi trionfi del Bologna esce di scena, senza luci, senza una voce. Di lui non si vorrà più sapere nulla. Per troppo tempo.