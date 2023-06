A fine partita con lo Spezia ha chiuso sventolando il bandierone giallorosso, tra i più acclamati. Gianluca Mancini ha sbagliato un rigore pesantissimo a Budapest, ma questo non ha scalfito il legame con i tifosi della Roma che gli riconoscono leadership ed enorme attaccamento. Su Instagram il centrale classe '96 ha scritto un messaggio a tutto l'ambiente tracciando il bilancio della stagione: "Questa è la Roma, questa è Roma ogni giorno da sempre e per sempre. È stato un anno pieno. Pieno di gioie, esultanze, battaglie, una ferita enorme alla fine che fa male… ma non fermerá il nostro futuro. Siamo cresciuti insieme. Siamo stati squadra, gruppo, famiglia, casa. In campo e fuori, dalla squadra, lo staff, fino ai nostri incredibili tifosi, NOI. Grazie a tutti per questa stagione. Sempre forza Roma".