nelle ultime settimane. Anche da parte di autorevoli esponenti del nostro calcio come il ct, che non perde occasione di denunciare i problemi strutturali che frenano la crescita della sua Nazionale. Poi però ti guardi attorno e,Tre squadre qualificate alle fase finali dei rispettivi tornei, merce rarissima di questi tempi ma soprattutto un andamento da record di cui andare orgogliosamente fieri.- Quando le cose non vanno, il nostro sport nazionale preferito rimane la demonizzazione e la critica su tutto e tutto senza soluzione di continuità: la ricerca del capro espiatorio a tutti i costi, accecati dalla necessità di un colpevole. Sarebbe bello se fossimo altrettanto bravi e reattivi ad esaltare il conseguimento di risultati che dimostrano come in realtà,E allora è giusto e doveroso evidenziare checonseguendo anche piazzamenti di rilievo come due finali consecutive ad Euro U17, un secondo posto ed una semifinale con l'Under 19. E in mezzo c'è pure una semifinale all'ultimo Mondiale Under 20, altra manifestazione che ci vedrà protagonisti a maggio.per mettere a disposizione di Mancini calciatori di indiscusso potenziale come- per citare gli esempi più recenti - ma anche i vari, guardando un po' più indietro. Loro come esempio di talenti arrivati a guadagnarsi oggi una certa considerazione (e dalle retrovie arrivano tra gli altri i Miretti, i Casadei, i Baldanzi o i Colombo) grazie ad unUna squadra di tecnici ma soprattutto di formatori al servizio del calcio italiano. Plasmatori di futuri campioni, che ci dimostrano come ci sia ancora vita sul pianeta Italia.