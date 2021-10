Mancini, che retroscena: poteva finire in Argentina



Roberto Mancini, durante l'intervista a Bobo TV ha dichiarato di essere stato vicino a trasferirsi in sudamerica prima di sposare la causa azzurra: "C'è stato un momento in cui stavo valutando se andare a fare l'allenatore dell'Independiente in Argentina ".



Ha inoltre aggiunto: "mi manca allenare tutti i giorni", lasciando di fatto aperta la porta a un suo ritorno alla panchina di un club una volta chiusa l'esperienza con la nazionale.