Il giovane difensore del Borussia Dortmund Filippo Mane, convocato da Roberto Mancini per il prossimo stage, parlava così a Cronache di Spogliatoio circa il suo approdo in Germania e la sua esperienza:



"Avevo fatto un torneo a settembre, in Germania a Duisburg, con l’Italia. Hanno visto anche alcune partite del campionato. E poi è arrivata la società, mi hanno chiamato e sono partito".



IDOLO E SOGNO - "Nesta, sicuramente, quando ero bambino sono un tifoso del Milan e mi sono innamorato di lui, quelle scivolate che ogni tanto le faccio anche io, e poi anche Koulibaly. L’esordio al Signal Iduna Park sarebbe veramente un sogno, sono andato a vedere un paio di partite con almeno 70mila persone. Lì favoloso".