Roberto Mancini non digerisce l'eliminazione dal Mondiale. Il ct dell'Italia ha dichiarato dopo la sconfitta con la Macedonia del Nord: "A luglio vincendo l'Europeo ho vissuto la cosa più bella della mia carriera, è stato un successo strameritato perché abbiamo giocato benissimo. Poi la fortuna è diventata sfortuna, questa è la più grande delusione".



"Il calcio è questo e certe partite sono così, è difficile commentare. Abbiamo fatto tutto per cercare di vincere, quando si perde e si va fuori bisogna anche saper soffrire. Abbiamo dominato il girone, pagando due situazioni che normalmente non accadono (chiaro il riferimento ai rigori sbagliati da Jorginho nei due scontri diretti pareggiati con la Svizzera, ndr): ne bastava uno per qualificarci. Mi dispiace molto per i calciatori, a livello umano voglio più bene a loro ora che a luglio".



"Adesso vediamo, in questo momento la delusione è troppo grande per parlare di futuro. Bisogna far passare un po' di tempo. In questa squadra ci sono tanti calciatori bravi, con un grande futuro".