Il ct della Nazionale, Roberto Mancini ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "De Rossi ha avuto la possibilità di entrare nel club Italia dopo il suo ritiro, ma ha fatto una scelta diversa andando a giocare in Argentina. Una giusta ambizione che andava rispettata. Adesso credo che punti sul corso per allenatori, la sua strada è tracciata a prescindere dalla Nazionale. E' una persona che stimo".