Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha commentato ai microfoni di Rai Due il derby di ieri vinto dall'Inter contro il Milan: "L'Inter in questo momento è più in forma del Milan, ma siamo alla quarta giornata e ce ne vogliono almeno dieci per fa assestare le squadre. L'Inter è partita forte, ma il campionato è lungo. Il rapporto con Conte? Non ci siamo incontrati tante volte: due in Galatasaray-Juve di Champions, ma non ricordo altre volte sinceramente".



SULLA NAZIONALE - "Ho preso la Nazionale in un periodo difficile: il morale era basso, ma siamo riusciti a trovare giovani forti".