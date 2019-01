Un tuffo nel passato oggi a Marassi. Spettatore d'eccezione al Ferraris per la partita tra Sampdoria e Udinese. Nell'impianto genovese è infatti arrivato da pochi minuti il C.T. della Nazionale Roberto Mancini, subito circondato dall'affetto del suo ex pubblico, con numerosi tifosi che hanno subito circondato l'allenatore con abbracci e fotografie. Il Mancio osserverà la prestazione di alcuni calciatori che potrebbero fare al caso degli azzurri, ad esempio Audero, Murru e Mandragora. E chissà che Fabio Quagliarella, alla ricerca del record di reti consecutive in Serie A, non possa far venire qualche dubbio al mister dell'Italia.



Mancini però non è l'unico protagonista della Samp scudettata del 1990-1991. Presente a Genova infatti è anche Toninho Cerezo, regista e cervello dell'indimeticabile squadra allenata da Boskov sotto l'egida di Paolo Mantovani.