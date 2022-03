Premessa fondamentale: stasera siamo tutti con l’, prima di tutto per un’ovvia questione di tifo perché non possiamo guardare il secondo mondiale consecutivo senza la nostra Nazionale, e poi anche per interesse perchée per tutti gli organi di informazione.per il c.t. e i suoi azzurri., perché la sua Nazionale non aveva segnato nemmeno un gol tra andata e ritorno contro la Svezia. Allora, però, l’Italia era arrivata seconda nel girone, e quindi costretta ai play off, dietro la Spagna già favorita in partenza.dopo aver vinto l’Europeo l’11 luglio scorso a Wembley, contro l’Inghilterra,La colpa non è di Jorginho che ha sbagliato due rigori contro Rodriguez e compagni, ma di tutta la squadra che ha pareggiato quattro partite su cinque nelle gare di qualificazione: due volte contro la stessa Svizzera, una contro la Bulgaria tra l’altro in casa e l’ultima a Belfast contro l’Irlanda del Nord. Una “pareggite” non nuova, perché l’Italia all’Europeo ha stabilito un record al proposito, pareggiando al 90’ tre gare su quattro a eliminazione diretta. Ricordare, per credere, il successo ai supplementari contro l’Austria negli ottavi e poi, dopo l’unica vittoria entro i 90’ nei quarti contro il Belgio, le due vittorie ai rigori contro la Spagna in semifinale e l’Inghilterra in finale.E’ stato giusto festeggiare, ma, unica nazionale italiana campione del mondo mai andata ai supplementari e capace di segnare sempre su azione.Nel calcio, infatti, il passato anche recente non conta e ci sono molti esempi che lo dimostrano. Tornando alla nazionale di Bearzot, dopo quell’esaltante titolo mondiale con le vittorie contro i campioni del mondo dell’Argentina e contro i campioni d’Europa della Germania Ovest, Zoff e compagni non si qualificarono per l’Europeo del 1984 e a nulla servì ricercare lo spirito del Bernabeu, perché la magia era finita.Per rimanere a chi ha vinto l’Europeo e ha sofferto dopo, ricordiamo la Danimarca che lo conquistò a sorpresa nel 1992, battendo 2-0 la Germania in finale, non si qualificò per il mondiale successivo, del 1994, arrivando soltanto terza nel girone dietro la Spagna e l’Irlanda. Un caso identico a quello della Grecia che vinse l’Europeo del 2004 in Portogallo battendo, come noi, i padroni di casa ma non ai rigori, e poi però non si qualifico per il Mondiale del 2006, soltanto quarta nel girone., come si può constatare guardando i nomi dell’improvvisato quartetto difensivo di stasera. Tutti gli avversari vanno temuti, a maggior ragione quelli che sembrano inferiori,, sfatando anche la cabala, perché quel suffisso “Nord” storicamente non ci ha mai portato fortuna. L’Irlanda del Nord, prima di bloccarci sullo 0-0 nell’ultima gara di qualificazione, ci aveva negato la partecipazione al Mondiale del 1958. La Corea del Nord ci ha sbattuto fuori in modo clamoroso al Mondiale del 1966.E quindi tocchiamo ferro, evitando di dire “non c’è il due senza il tre”, visto che stasera affrontiamo la Macedonia del Nord.Con tanti saluti all’Italia di Mancini, che rischia di essere rimasta lì.