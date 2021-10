Non varrà un Europeo e nemmeno un titolo mondiale, madi una Nazionale che punta ad arrivare in Qatar, tra poco più di un anno, con l’obiettivo di essere ancora più competitiva e rispettata. La sfida di San Siro con la Spagna di Luis Enrique sarà il primo esame per glititolari pochi mesi fa ad Euro 2020, e chiamati a reinventarsi completamente il ruolo del centravanti.- Se il ct spagnolo ha già manifestato dalle convocazioni il desiderio di ovviare alla doppia assenza di Morata e Gerard Moreno puntando su quel falso nueve divenuto ormai marchio di fabbrica delle Furie Rosse,completamente rigenerato da José Mourinho e fresco di rinnovo di contratto con la Roma, desideroso di riprendersi quella maglia che pochi mesi fa gli fu negata da un infortunio che aprì le porte di Coverciano a Pessina.e della palla rispetto alla semifinale di luglio e che, l’uomo del momento in casa Juventus.che ha proposto l’ex Fiorentina da attaccante puro con grandi risultati (soprattutto nella sfida di Champions col Chelsea),ha chiosato il ct in conferenza stampa. Tradotto: almeno inizialmente, Chiesa parte in ballottaggio con Berardi - nettamente avanti, per la cronaca - come esterno destro offensivo, con Insigne sul lato opposto del tridente e Pellegrini favorito sui due centravanti veri, Raspadori e Kean, per agire da ‘9’. In un’Italia sempre e comunque all’attacco, per non disperdere il patrimonio di certezze e consapevolezze acquisite all’ultimo Europeo, seppure con interpreti diversi.