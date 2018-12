Roberto, commissario tecnico dell', parla a Radio 1 del momento che stanno attraversando gli azzurri: "Sorteggio? Le partite vanno giocate, solo dopo averle giocate si possono vincere. E’ stato un buon sorteggio. Se il 4-3-3 limita fisicamente la squadra? Ci sono stati dei momenti di calo perché la squadra cerca di giocare più in alto possibile ed è difficile farlo per 90 minuti".- "Sono felice che giochi, perché io lo avevo seguito agli Europei dove aveva fatto benissimo. Ha tutte le qualità che servono, compreso l’essere mancino".- "Dispiace che disperda il grande talento in questo modo. Io penso che possa essere un giocatore che fa divertire la gente, che può divertirsi e fare gol. La speranza è sempre l’ultima a morire. Spero che dalla mattina alla sera gli venga il pensiero che il tempo passa in fretta e che Balotelli non può sprecare tutte le occasioni che gli vengono proposte".- "Essendoci andrebbe usato quasi sempre. Ho visto il momento del rigore su Zaniolo: è chiaro che l’arbitro potesse avere delle difficoltà a vedere il contatto live, però poteva usare lo schermo per decidere meglio e non sbagliare. Si creeranno polemiche in una situazione che poteva essere risolto facilmente con un minuto davanti allo schermo. C’erano i presupposti per andare a vedere il replay al Var".- "Io ho parlato con tutti e due all’inizio. Se un giorno dovessi avere bisogno, le possibilità ci sono sempre. Però noi abbiamo preso una strada di ricostruzione e quindi è difficile pensare che li rivedremo con l’Italia. E’ vero però che se prima dell’Europeo, De Rossi fosse ancora il migliore centrocampista d’Italia, allora lo convocherei".