Inizia oggi il ritiro della nazionale italiana in vista della doppia sfida contro Lichtenstein e Grecia, che potrebbero catapultare gli azzurri con largo anticipo sulle rivali, permettendo a Mancini alcune gare per sperimentazioni tattiche. Proprio il c.t. oggi ha parlato in conferenza stampa, mostrandosi molto sereno e rilassato, tenendo sempre la soglia dell’attenzione molto alta, conscio che in partite come queste, sulla carta abbordabili per gli azzurri, ci sono molte insidie.



GRUPPO- Le parole più significative dette da Mancini riguardano il gruppo azzurro, che l’allenatore ex Inter sta cercando di creare attorno a se, formando un manipolo di giocatori uniti e pronti a scendere in campo per dare tutto per la maglia azzurra. Probabilmente la rosa che vedremo all’Europeo sarà poco differente dalla lista di convocati per queste due gare, così come lo è stata per tutte le ultime uscite degli azzurri, che nell’ultimo anno hanno costruito mattone dopo mattone una identità unitaria, che è ciò che maggiormente è mancato nella scellerata gestione Ventura.



UNIONE- Il lavoro del commissario tecnico jesino sarà proprio incentrato sul tenere i componenti della rosa il più uniti possibile, e poco importa se in campo ci sarà spazio solo per alcuni di loro, se la squadra rema dalla stessa parte, con il materiale umano a disposizione, possono arrivare risultati interessanti. In questo momento si stanno mettendo di mezzo alcuni infortuni, ma gli azzurri possono iniziare a contare su uno zoccolo duro di ragazzi disposti a tutto per la maglia azzurra, che già da sabato vogliono guadagnare l'aritmetica qualificazione.