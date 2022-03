Metti, una partita di pallone così tanto per distrarsi un po’, staccare la spina infilata per troppe ore al giorno nella presa di un sottile timore nucleare e in buona sostanza fare un bel bagno nel tempre della leggerezza.Nessun dubbio sul fatto che sarebbe andata a questo modo. Lo aveva promesso Roberto Mancini. E Roberto Mancini è uomo d’onore.che si erano divertite a giocare a dadi con lui mettendolo in difficoltà. Forse proprio in quel momento Mancini aveva osato oltre misura rinnegando persino il suo tradizionale comportamento, gestuale e verbale, sempre molto british. Impressionò chi lo conosceva bene l’esposizione di. A qualcuno venne spontaneo toccare ferro o toccarsi ricordando che anche Romeo Montecchi urlò al cielo “Stelle io vi sfido” quando gli dissero della morte della sua Giulietta.Vedi caro Mancio, amico mio di vecchia data e compagno di tante strade, sarebbe sempre bene prima di sbilanciarsi ricordare e fare tesoro di un insegnamento che un vecchio maestro di pallone e di vita smise mai di offrire ai suoi ragazzi lungo tutto il percorso della sua epica carriera.Credo che lo stesso Trap soltanto una volta si sia scordato di quella sua massima suggerita dalla saggezza. Tanto tempo fa.