Mancini, il messaggio della moglie: 'Non smettere di lottare, sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani'

43 minuti fa

Gianluca Mancini ieri è stato ancora una volta tra i migliori in campo nella sfida epica con il Leverkusen. Purtroppo, però, una carambola maledetta ha provocato un autogol del difensore che ha incrinato i sogni di rimonta dei giallorossi. Un episodio sfortunato dove Mancini è stato l'ultimo dei colpevoli. Sui social tanti sfottò soprattutto dei tifosi laziali, visto il dolore inferto al derby. A lenire la ferita è intervenuta Elisa Baggiani, la moglie di Gianluca, che sui social ha ripostato diversi messaggi di affetto dei tifosi romanisti. Poi anche lei ha deciso di scriverne uno con lo sfondo una vecchia foto della coppia davanti al Colosseo: "Quando tutto era solo un sogno, e ora siamo qui. Siamo sempre uno la spalla dell'altro. Sempre al tuo fianco vita mia, non smettere mai di lottare". Alla fine del post due cuori: uno giallo e uno rosso. Poi, sul repost di un messaggio privato, la stoccata: "Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni restano leoni, i cani restano cani. Per la tua gente, per la tua Roma. Eternamente grati, grazie romanisti".