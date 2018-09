Il bicchiere è mezzo pieno per Roberto Mancini. Il ct dell'Italia ha dichiarato alla Rai dopo il pareggio con la Polonia in Nations League: "Era la prima partita importante e purtroppo qualche errore ci può stare, ma complessivamente i ragazzi hanno fatto bene contro un avversario più collaudato di noi. Nel primo tempo abbiamo commesso troppi errori in uscita, concedendo loro il contropiede. Poi nel secondo tempo siamo stati bravissimi".



SUI SINGOLI - "Balotelli ha bisogno di giocare, è un attaccante che ha spessore internazionale

e deve trovare la condizione. Chiesa? E' uno dei tanti bravi giovani sui quali puntare per il futuro".