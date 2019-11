Italia nel girone A di Euro 2020 con Svizzera, Turchia e Galles, il ct della Nazionale Roberto Mancini commenta il sorteggio a Sky Sport: "Meglio non poteva andare? Dipende dai punti di vista, credo che le partite vadano giocate tutte. Pensando che potevano uscire Francia e Portogallo nello stesso gruppo, sarebbe stata dura. Ma la Svizzera è un'ottima squadra, il Galles può essere una sorpresa e la Turchia è una squadra con tanti giovani che ha battuto e fatto pari con la Francia. Meglio incontrare ora la Francia? Ci poteva stare, essere in due squadre abbastanza forti nel gruppo può essere un vantaggio. Quando è più equilibrato bisogna giocare fino alla fine. Le qualificazioni possono aver portato eccesso di ottimismo? Non lo so, noi sappiamo cosa possiamo dare e dove possiamo migliorarci. Fino ad oggi abbiamo fatto un ottimo girone di qualificazione ma la strada è lunga. Si parte per vincere, l'Italia ha il dovere di farlo sempre anche quando non è favorita. Io sapevo e so che abbiamo bravi giocatori, stanno migliorando tutti di partita in partita. Abbiamo creato un buon gruppo ed è la cosa più positiva, poi vedremo quel che accadrà. Chiesa? Quando ha giocato a Palermo ha fatto forse una delle migliori partite in Nazionale. Dispiace perché ho letto che ha qualche problema a Firenze, spero si riprenda. Gruppo? Si è creato un feeling importante tra i giocatori, prima fuori e poi portato in campo. Stanno tutti bene e sono contenti, a volte quando devo lasciare fuori qualcuno per riposare nessuno vuole mai restare fuori. Bisogna avere questo spirito. Poi nel calcio si può anche perdere, ma noi partiamo per vincere. Quale giocatore sarebbe simbolo che abbiamo fatto bene? Il portiere, se riuscisse a non subire gol fino alla fine vorrebbe dire essere arrivati in fondo (ride, ndr). Con quali squadre passiamo sfavoriti? Credo con nessuna. Chiaro che ci sono squadre più attrezzate preparate e pronte. Sapevamo il rischio di beccare Francia e Portogallo, ma loro pensavano la stessa cosa di noi. Vero che avrei voluto la Francia per poi incontrarla di nuovo solo in fondo? Mi sarebbe piaciuta. Poteva essere una cosa buona, ma ripeto: credo che nessuna squadra voglia incontrare l'Italia al primo gruppo. Poi nella competizione bisogna farlo per andare in fondo. Le amichevoli con Inghilterra e Germania? Non so se sono ancora ufficiali, vedremo quel che potremo fare. Saranno le due amichevoli più importanti, se saranno quelle, prima dell'Europeo. A dieci giorni dall'inizio poi è difficile giocare partite con intensità. Però, queste due partite di maggio saranno importanti".