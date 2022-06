Il tecnico della Nazionaleè intervenuto in collegamento all’evento, una rassegna di sport e giovani con in campo le eccellenze marchigiane."Dobbiamo cercare in fretta dei giovani, che magari ora non sono molto conosciuti o non giocano ad altissimo livello, che possano essere utili alla Nazionale. Ne abbiamo visti tanti nelle ultime settimana e sono molto bravi, la differenza la fa il fatto che non hanno molta esperienza"."Io ho conosciuto dei bravi ragazzi, poi quando iniziano a giocare ad alti livelli iniziano tutti a migliorare. Hanno margini enormi, un grande futuro. Pensiamo a Zaniolo, quando i giovani hanno modo di giocare fanno bene"."Sono rimasto perché abbiamo fatto un percorso straordinario. Ci sono state situazioni negative, capitate tutte insieme nello stesso momento. Sono rimasto perché ho la possibilità di rifarmi.In Inghilterra, Germania, Spagna, i giovani giocano in prima squadra. Da noi no, è questo il grande problema"."La sconfitta con la Germania?. Ci servirà molto, anche se a nessuno piace perdere. Non ci ha fatto piacere, ma ci sono state delle cose buone"."La percentuale di italiani in Serie A è abbastanza bassa rispetto al passato. C’è poco da fare, bisogna andarli a cercare. Ma per quello che abbiamo visto, tanti possono giocare in Serie A.