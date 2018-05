Roberto Mancini, nuovo ct dell'Italia, parla a cittaceleste.it della sfida tra Inter e Lazio, sue ex squadre che si contenderanno, nello scontro diretto, il quarto posto, ultimo utile per la Champions League: "Quella di domenica è una partita difficile da pronosticare, entrambe le squadre daranno tutto per andare in Europa ma difficilmente si può dire chi sia la favorita. De Vrij? Non saprei, deciderà Inzaghi. Della mia Lazio ho dei ricordi fantastici. Abbiamo vinto tanto, eravamo una grande squadra".