Oggi il Pisa primo in classifica in Serie B gioca in casa contro la Reggina. Il direttore sportivo del club toscano, Claudio Chiellini ha dichiarato: "Non c'è alcuna trattativa per Lucca, le voci di mercato su una sua cessione a gennaio sono fantacalcio". L'allenatore Luca D'Angelo non si preoccupa: "Il ragazzo è molto giovane e le voci potrebbero disturbarlo, ma ha già tanto equilibrio perché ha una famiglia in gamba".



Intanto il ct dell'Italia, Roberto Mancini lo promuove: "Lucca è forte, ma c'è un problema di concomitanza con l'Under 21 che deve qualificarsi agli Europei. A volte dobbiamo trovare un accordo e lasciare lì dei giocatori che potrebbero iniziare un percorso nella Nazionale A".