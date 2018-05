Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini alla guida della nazionale italiana, il neo CT ha parlato anche delle gerarchie per la titolarità della porta azzurra, attualmente contesa tra Gigio Donnarumma, Mattia Perin e Salvatore Sirigu: "Devo conoscerli bene, li ho visti solo in tv: in queste tre amichevoli giocheranno tutti tre. Sono ottimi portieri, magari manca anche qualcun altro, e il discorso vale anche per gli altri ruoli: chiamerò anche altri per conoscerli meglio".



Interpellato a proposito del possibile passaggio dell'estremo difensore del Genoa alla Juventus, l'ex fantasista di Samp e Lazio è sembrato metterlo in guardia sui rischi di non avere il posto assicurato nel proprio club: "Per un portiere non giocare è più problematico. Ma lui ha qualità tali da potersi giocare il posto ovunque andrà a giocare".