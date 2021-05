Intervistato da GQ a un mese dall'inizio degli Europei il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato a tutto tondo della sua nazionale e del suo futuro.



I GIOCATORI - "Federico Chiesa darei il premio come giocatore più migliorato del campionato italiano. Nicolò Zaniolo lo aspetterò fino all'ultimo. Lui fa la differenza ma a patto di essere al top della forma. E seguo con particolare attenzione Gianluca Scamacca".



ITALIANI DEL PSG - "Verratti è un pilastro da anni del Paris Saint Germain, Florenzi si è imposto subito. A Kean ha fatto bene giocare con campioni come Neymar, Mbappe e Di Maria".



RIVALI - "Guai a sottovalutare la Turchia. Per il titolo finale vedo favorita la Francia, poi Inghilterra e Belgio".



L'ITALIA DEL 90 - "Non c'è rimpianto, perché quello è il sentimento di chi ormai non può farci nulla. Ma rabbia perché abbiamo ricevuto una seconda possibilità. In un'altra forma, ma possiamo ancora vincere".



FUTURO - "Nessuna offerta ufficiale. Resto in Nazionale almeno fino al Mondiale in Qatar 2022. Ma l'obiettivo adesso è passare un’estate nella mio Portonovo, a firmare autografi da allenatore campione d'Europa".