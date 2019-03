"Aspettami fratello!". Mario Balotelli salutò così l'esordio di Moise Kean in nazionale maggiore, lo scorso 20 novembre in amichevole con gli Stati Uniti a Genk. Secondo La Stampa, in prospettiva futura il ct Mancini sta pensando proprio a una coppia d'attacco con loro due in campo: "Kean nuovo Balotelli? Possono giocare insieme".



Dal canto suo, Kean chiarisce: "Io e Mario siamo amici, ma diversi. Non capisco perché questo continuo accostamento...". E viene coinvolto anche nella discussione politica per lo Ius soli: "Io ho la cittadinanza da sempre, ma non è giusto che ci siano differenze. Noi nati qui, figli di genitori stranieri, siamo tutti italiani. Invece non succede così e mi dispiace per questo".