Roberto Mancini, ct dell'Italia, è intervenuto al Festival dello Sport, in corso in questi giorni a Trento, in collegamento da Roma: "I miglioramenti della nazionale? Era solo questione di aspettare e dare fiducia a giocatori bravi ma forse un po' abbacchiati dopo l'eliminazione con la Svezia. La media di giocatori italiani in campionato è ancora bassa ma ci sono tanti giovani che giocano e quindi la cosa è positiva.".



DIFFERENZE TRA CLUB E NAZIONALE - "Io sono stato sia giocatore che allenatore ad entrambi i livelli. Cerco di essere elastico coi giocatori perché le settimane per lavorare sono sempre poche, l'importante è lasciare che i giocatori che sono sotto pressione possano riposare".



LA MAGLIA AZZURRA - "Il massimo traguardo per chiunque inizi a giocare a calcio. Quando sei bambino e inizi a vedere i campioni con la maglia della Nazionale, è qualcosa di diverso. Io sono stato tifosissimo della Nazionale del 1982, mi ha fatto vivere emozioni enormi. L'apice è quando parte l'inno".