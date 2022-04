Intervistato da Rai Sport il ctha parlato del progetto futuro dei suoi azzurri in vista della Supercoppa contro l'Argentina che si disputerà a Londra il 1 giugno 2022 e dell'atteso "ricambio generazionale" che però sarà al momento rimandato."I ragazzi vanno sempre seguiti, credo sia giusto continuare a seguirli (si riferisce all'Italia Under 17 vittoriosa oggi contro la Polonia ndr.) e poi un giorno, dargli l'opportunità di giocare a livello un po' più alto. Bisogna ripartire dalla base, avere fiducia nei giovani. All'inizio è normale che abbiano qualche difficoltà, soprattutto per la mancata esperienza. Il segreto è continuare a dar loro delle opportunità perché poi possono arrivare delle grandi soddisfazioni""Al momento non ci sono così tante scelte da poter cambiare tutto. Sicuramente come abbiamo già fatto in Turchia qualche giocatore più giovane lo abbiamo a disposizione e giocherà"."Penso che per la sfida contro l'Argentina, se ci saranno tutti, giocheranno quelli dell'Europeo perché comunque è una partita guadagnata con la vittoria dell'Europeo. Ciro Immobile e Lorenzo Insigne ci saranno, soprattutto per la prima delle gare di giugno, poi valuteremo per le altre. Non ho ancora parlato con Immobile, non so cosa pensi in questo momento ma io credo che quando ci siano situazioni così è chiaro che il momento non è semplice. La delusione a Palermo è stata tanta. Bisogna anche saperlo superare e andare avanti".