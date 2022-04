L'addio dialla Nazionale resta lo scenario più concreto. Il ctvorrebbe puntare ancora su di lui, ma il pensiero dell'attaccante è chiaro: è stufo di essere il capro espiatorio dei problemi azzurri. Nel post partita di Genoa - Lazio, a chi gli chiedeva lumi sulle sue intenzioni riguardo la maglia dell'Italia aveva risposto: "Del fallimento siamo responsabili tutti. Deciderò a fine stagione, non sono uno che si tira indietro". Ed è. Lui ha sempre dato tutto, sacrificandosi, per il gruppo che è arrivato a diventare Campione d'Europa. E quando ci sono stareda prendere non si è mai fatto da parte. Si è accollato la sua parte di colpe nel 2018, si è rimboccato le maniche insieme agli altri veterani della Nazionale, ha contribuito a riportare la squadra al successo e oggi è il primo deluso di questa seconda mancata qualificazione consecutiva ai mondiali. Ma è anche stanco di essere l'di tutte le critiche.- La volontà dicon la selezione italiana è perciò immutata. Troppo pesanti e ingenerose le cattiverie che gli sono piovute addosso nelle ultime settimane, dopo la Macedonia. Continuare ad esporsi a un tale tritacarne per lui somiglierebbe più ache ad un gesto di amore per la maglia. Il primo giugno ci sarà. Se Mancini riuscirà a convincerlo quella potrebbe comunque essere la sua ultima apparizione con il tricolore sul petto. Magari provando a conquistare un altro trofeo per concludere con una nota positiva la sua avventura azzurra.